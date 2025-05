Sem camisa, Tico Santa Cruz impressiona ao mostrar resultado de mudança corporal

Tico Santta Cruz, vocalista do Detonautas, compartilhou com os seguidores nas redes sociais o impacto positivo que a mudança de hábitos teve em sua saúde física e mental. Ele comparou duas fotos tiradas com um ano de diferença e contou que, apesar de sempre ter praticado exercícios, seus resultados não apareciam por conta da alimentação desregulada. Segundo Tico, o processo de transformação começou em 2024 com a introdução de uma dieta mais equilibrada e um trabalho contínuo de organização emocional. "Se eu consegui com 47 anos, você pode tentar também", incentivou.

O cantor explicou que sua nova rotina alimentar não segue fórmulas mágicas, mas sim princípios básicos de equilíbrio e disciplina. "Minha dieta? Básico: 25% de carboidrato, 25% de proteína e 50% de verduras, saladas e legumes", afirmou. Ele também destacou que o segredo não está apenas no cardápio, mas na constância e na dedicação diária. Além disso, manteve o treino com foco em exercícios aeróbicos, sem abrir mão da musculação.

A transformação, segundo ele, só foi possível com o apoio da psicanálise e do cuidado com a saúde mental. Tico disse que antes caía num ciclo de compulsão e culpa por querer resultados rápidos. "A ansiedade me levava a comer muito e depois me sentia culpado", confessou. Ao entender melhor suas emoções, conseguiu encontrar um ritmo mais saudável e sustentável para alcançar seus objetivos.

Por fim, o artista reconheceu que sua vaidade também teve papel importante nesse processo. "Sou um artista, quero minha imagem de acordo com o que reflito por dentro", afirmou. Ele ainda aconselhou seus seguidores a buscarem informações confiáveis, sem se iludir com promessas milagrosas. "É totalmente possível, desde que haja disciplina, compromisso e foco."