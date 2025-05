Claudia Ohana e Maria Helena Chira dividem o palco em peça no Sesi

A temporada de 2025 do Sesi Cultura começa nesta quarta-feira (30/4), às 20h, com a peça Parabéns Sr. Presidente — in concerts, que tem no elenco as atrizes Claudia Ohana e Maria Helena Chira. A apresentação tem entrada gratuita e classificação indicativa de 12 anos.

Com duração de 70 minutos, a peça se passa na celebração do aniversário de 45 anos de John F Kennedy, em 1962, em Nova York, onde Marilyn Monroe (interpretada por Maria Helena) canta o famoso Happy Birthday de forma sensual, evento que ficou marcado na história. Na mesma noite, Maria Callas foi ovacionada ao cantar Habanera, da ópera Carmen. Callas e Monroe se conheceram rapidamente nos bastidores do Madison Square Garden. Claudia Ohana interpreta Maria Callas.

O Sesi Cultural é um projeto realizado pelo Serviço Social da Indústria do Distrito Federal e tem a proposta de contribuir para a democratização do acesso à arte no Distrito Federal. A temporada de 2025 do projeto faz parte do Inspira Brasília, movimento criado com o propósito de estimular negócios locais por meio da divulgação de produtos, serviços, eventos e atrações que representam a diversidade cultural e econômica da capital. O projeto também tem a intenção de criar uma plataforma de conexões com o intuito de impulsionar a economia criativa.

Além do Sesi, o Inspira Brasília é apoiado pelo governo do DF, a Câmara Legislativa, a Federação de Agricultura e Pecuária do DF (Fape-DF), a Fecomércio-DF, o Sistema Fibra, do qual faz parte o Sesi-DF e o Sebrae no DF.

Serviço

Parabéns Sr. Presidente – in concerts

Nesta quarta-feira (30/4), às 19h, no Sesi de Taguatinga. Entrada gratuita, com retirada no site do Ticket Facil. Não recomendado para menores de 12 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel