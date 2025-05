A banda Reis do Soul agita o Dia do Trabalhador em show gratuito no Eixão - (crédito: Arquivo)

A partir das 10h de hoje, no Eixão do Lazer, a banda Reis do Soul fará uma homenagem a Tim Maia e a Jorge Ben Jor. O show celebra a conexão musical e pessoal de ambos os cantores, já que Tim e Jorge Ben inseriram a soul music, funk e groove na cultura do samba.

Jorge trouxe o balanço rítmico e Tim trouxe a intensidade e entrega os encaixando na cultura sambista. Juntos, transformam a música brasileira mais vibrante, dançante e atemporal, e acreditavam que a música era uma experiência sensorial e espiritual, algo que se reflete na filosofia sonora das músicas de origem africana. Um conceito que Jorge sempre exaltou e Tim incorporou de maneira visceral em sua trajetória.

A banda Reis do Soul é formada por Marcus Moraes (guitarra), Luis Porto (baixo) Rafa Black (bateria), Paulo Black (sopros). Silvino Filho interpreta Tim Maia, e Adriano Rocha, canta Jorge Ben Jor). Para alimentar os laços entre esses dois ícones em uma única apresentação, a produtora Tita Lyra, autora da ideia, promete um som dançante, vibrante, repleto de energia: "É para aquecer os corações e alma dos trabalhadores reunidos não apenas para brindar o seu dia como também para reivindicar melhorias progressivas".

A música Tim e Jorge mostra a realidade vivida pela classe trabalhadora. Jorge Ben, com sua mistura de samba, funk, e elementos africanos, traduzia a ginga e a leveza com que o povo lida. Canções como Mas, que nada! e País tropical trazem um olhar positivo, mesmo com as contradições sociais.

Tim Maia, apesar de cantar sobre amor e alegria, também trazia a realidade além da indignação com normas e contradições sociais, um sentimento comum entre trabalhadores que enfrentam as desigualdades do sistema todos os dias. Sua fase racional, ainda que peculiar, também flertava com ideias de empoderamento e consciência social.

Tributo aos Reis do Soul

Hoje, a partir das 10h, no Eixão do Lazer (altura da 106 sul), com entrada gratuita e classificação indicativa livre