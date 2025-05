Lady Gaga surpreende e manda pizzas para fãs em frente ao Copacabana Palace

Lady Gaga surpreende fãs e entrega pizzas na frente do Copacabana Palace - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Lady Gaga voltou a emocionar seus fãs brasileiros com um gesto de carinho nesta quarta-feira (30), no Rio de Janeiro. Mesmo sem aparecer na varanda ou na porta do Copacabana Palace, onde está hospedada, a cantora mandou entregar cerca de 80 caixas de pizza para os admiradores que aguardavam por ela em frente ao hotel.

A equipe do Copacabana Palace confirmou ao portal gshow que o presente partiu da própria artista. A entrega gerou comemoração entre os fãs, que se organizam em vigília na porta do hotel à espera de um aceno da estrela pop. Confira o vídeo:

Lady Gaga pediu pizza para distribuir para os fãs na porta do Copacabana Palace ???????? pic.twitter.com/PcdJe7nLps — RDT Lady Gaga (@RDTLadyGaga) April 30, 2025

Nas redes sociais, o gesto ganhou destaque e foi amplamente elogiado, reforçando o vínculo da artista com seu público, conhecido como “little monsters”.

Lady Gaga entregou pizzas em 2012

Esta não é a primeira vez que Lady Gaga tem esse tipo de atitude durante sua passagem pelo Brasil. Em 2012, hospedada no hotel Fasano, em Ipanema, ela já havia distribuído lanches, refrigerantes, batatas fritas e mini pizzas para os fãs. Na época, os quitutes vinham com uma etiqueta personalizada: “Para meu monstrinho. De Gaga”. A cantora chegou até a anunciar a surpresa nas redes sociais antes da entrega.

Com mais esse gesto de generosidade, Gaga reafirma o carinho que nutre por seus fãs brasileiros e mantém viva a memória de momentos marcantes de sua relação com o país.