Nana Caymmi: hospital divulga causa da morte da cantora

A cantora Nana Caymmi morreu na noite desta quinta-feira (1º/5), aos 84 anos, em decorrência de uma "disfunção de múltiplos órgãos", de acordo com informações divulgadas pelo hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde a artista estava internada desde julho de 2024 para tratar uma arritmia cardíaca.

De acordo com a nota enviada ao Correio, a morte ocorreu às 19h10. Durante os nove meses de internação, Nana passou por diversos procedimentos médicos, incluindo cateterismo, traqueostomia — para auxiliar na respiração — e a implantação de um marca-passo. Leia o pronunciamento do hospital na íntegra ao fim do texto.

O músico Danilo Caymmi, irmão da artista, lamentou a perda em vídeo publicado nas redes sociais. “Estamos na família muito chocados e tristes. Ela passou nove meses de sofrimento na UTI, um processo muito doloroso, de várias comorbidades. O Brasil perde uma grande cantora, uma das maiores intérpretes que o país já viu, de sentimento, de tudo”, declarou.

Nana nasceu em 1941, no Rio de Janeiro, primogênita do lar musical composto pelos cantores Dorival Caymmi e Stella Maris. Sua estreia foi em 1960, quando gravou pela primeira vez uma faixa de um disco dele, Acalanto, composta para ela quando criança.

A década de 1970 foi a que a colocou entre os principais nomes da MPB, título que nunca mais lhe foi tirado. Em 2019 e 2021, foi indicada, respectivamente, aos prêmios de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira e Álbum do Ano do Grammy Latino.

Leia na íntegra da nota do hospital

"A Casa de Saúde São José confirma o falecimento da cantora Nana Caymmi no início da noite, às 19h10, desta quinta-feira, 1 de maio de 2025, aos 84 anos. A paciente estava internada na unidade desde julho de 2024 e faleceu em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos. A instituição se solidariza com os parentes, amigos, e fãs da grande artista brasileira".

