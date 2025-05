Reprises imperdíveis: 4 novelas famosas da Globo voltam a ser exibidas em maio

Em maio, o público poderá reviver grandes clássicos da teledramaturgia brasileira com a volta de quatro novelas que marcaram época. Confira as produções que voltarão à programação, trazendo nostálgicos enredos e personagens inesquecíveis.

1. Quatro por Quatro

Exibida originalmente entre 1994 e 1995, Quatro por Quatro chega ao Canal Viva no dia 19 de maio, substituindo Cara e Coroa. A trama, escrita por Carlos Lombardi, gira em torno de quatro mulheres – Abigail, Tatiana, Auxiliadora e Babalu – que, após desilusões amorosas, resolvem se vingar de seus ex-companheiros. Com um elenco de peso, incluindo Betty Lago e Letícia Spiller, a novela promete uma mistura de humor e drama.

Vingança? Temos! Romance? Também! ???? Um clássico dos anos 90 está retornando ao meu canal: #QuatroPorQuatroNoVIVA estreia dia 19 de maio, a partir das 12h45. Quem vai acompanhar o luxinho? pic.twitter.com/jhtojnXrR5 — VIVA (@canalviva) April 25, 2025

2. O Pulo do Gato

No dia 12 de maio, o Globoplay traz O Pulo do Gato, uma sátira à alta sociedade brasileira dos anos 1970. A novela, estrelada por Jorge Dória, segue a história de Bubi Mariano, um ex-milionário que tenta manter as aparências, mesmo vivendo com dificuldades financeiras. A trama, cheia de críticas e ironias, foi um marco da época e promete conquistar uma nova geração de telespectadores.