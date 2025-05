Prêmio Profissionais de Música divulga lista de homenageados no evento

Irlam Rocha será homenageado no segmento de convergência no Prêmio - (crédito: Arquivo)

Brasília novamente será o palco do Prêmio Profissionais da Música, que será realizado entre os dias 26 e 28 de junho. Este ano, o evento homenageia o repórter Irlam Rocha Lima, que cobre música para o Correio Braziliense há mais de três décadas. O evento tem como tema os 50 anos de independência dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e terá, pela primeira vez, uma premiação voltada para a música latina. O Prêmio Profissionais da Música é uma celebração que, além de premiar cantores, homenageia importantes nomes da música e da comunicação brasileira, africana e latino-americana.

Além de Irlam Rocha Lima, o prêmio também homenageia a cantora carioca Alaíde Costa, o compositor Itamar Assumpção (in memoriam) e o músico Reco do Bandolim, um dos criadores do Clube do Choro. Eles recebem as honras de produção, criação, convergência e educação respectivamente. Ruy Cezar Silva (in memoriam) e a cantora cabo-verdiana Solange Cesarovna também recebem uma homenagem.

Com 202 categorias, maior número de categorias na história do prêmio, sendo quatro voltadas à América Latina. Terá sua programação lançada juntamente com as informações sobre a 4ª Feira da Música Independente e o lançamento da Academia dos Profissionais da Música, que acontecerão juntas simultaneamente

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel