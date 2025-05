Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (5/5)

A VERGONHA QUE PESA



Data estelar: Lua Vazia das 10h02 até 16h41 HBr

Nesse labirinto de desejos em que transcorre nossa existência humana, é muito raro que passemos por esta vida sem ter feito algo do qual nos envergonhamos, e esse sentimento pesa em nossa consciência.

É muito raro, também, que passemos por esta vida sem encontrar a oportunidade de reparar o ato que nos envergonha, seja direta ou indiretamente, através de eventos desconectados do acontecimento original, mas que servem, mesmo assim, para a reparação.

Enquanto a vergonha pesa porque rompe nosso coração também buscamos alguém que nos apoie e brinde com conforto para aliviar essa pena, mas, como se conserta um coração que se rompeu? Nem Shakespeare nem Dostoievsky, com todo o gênio, conseguiram fechar a equação.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mais uma vez, tudo converge em você, e isso não é mera casualidade, é que sua alma irradia essa influência magnética que faz as pessoas se tornarem dependentes do que você fizer ou deixar de fazer. Assuma a posição.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que você quiser fazer, mas que não puder ser feito de imediato, é o que precisa de mais amadurecimento. Portanto, não se frustre desnecessariamente pela limitação, mas aproveite o tempo para amadurecer.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Dentre todas as pessoas com que você se relaciona, algumas poucas hão de ser selecionadas para se tornarem verdadeiramente mais próximas, tendo em vista que é com elas que você vai ir construindo o futuro que deseja.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Continue em frente com confiança, apesar de não haver nada, no cenário atual do mundo, que legitime esse estado de confiança. A confiança é uma decisão íntima, que se contrapõe ao império das circunstâncias.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As pessoas que se beneficiariam com sua clareza de entendimento são, paradoxalmente, as que mais resistem a aceitar sua visão. Não importa, melhor você não pressionar ninguém por enquanto. O tempo está ao seu favor.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Algumas coisas dão certo, outras nem tanto, mas todas, sem exceção, compõem o amplo panorama da construção do destino. Além de suas preferências e aversões, a vida, sempre maior do que o desejo, tem seus próprios planos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pessoas que você deseja próximas e as que gostaria de ver pelas costas estão todas misturadas no mesmo cenário e, por enquanto, não daria para fazer a triagem ideal que sua alma anseia. Conviva em paz e serenidade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os ingredientes estão todos aí, porém, esparsos e desconexos, e você terá de se dedicar a amarrar todas as pontas soltas para que esses ingredientes trabalhem a favor de suas pretensões. É trabalhoso, mas compensa.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As novidades são tantas, que sua alma corre o risco de se distrair e perder de vista o que de mais importante anda acontecendo, que é aproveitar a onda dos acontecimentos para emplacar suas pretensões. Aí sim!

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Busque conforto e segurança, porque é certo que você encontrará essas condições sem grande esforço, fazendo bom uso de tudo que está ao seu alcance; objetos e sujeitos que compõem seu círculo de influência.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Dentre todas as conversas que nunca levam a nada, a não ser a mais conversas ainda, há algumas que têm potencial de concretização, mas como estão misturadas com todas as outras, é necessário saber selecionar direito.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nem tudo acontece do jeito que desejamos, mas tudo, com certeza, acontece de acordo a alguma necessidade maior que nosso entendimento não alcança e, por isso, nos sentimos frustrados em vez de abençoados. É uma loucura.