Cinebeijoca apresenta A Mulher de Todos nesta segunda-feira (5/5)

Nesta segunda-feira (5/5), o Cinebeijoca apresenta o longa-metragem A Mulher de Todos, de Rogério Sganzerla. A sessão é gratuita e será realizada no Cine Brasília, às 19h, sem a necessidade de retirada de ingressos. Após a exibição, haverá o tradicional debate do cineclube com Rose May Carneiro e Gabriela de Mello, mediado por João Lanari Bo.

Lançado em 1969, o filme narra a história de Angela Carne Osso — interpretada por Helena Ignez — uma jovem cruel e irreverente ninfomaníaca, que decide passar o final de semana na Ilha dos Prazeres. Lá, ela encontra dois rapazes que rapidamente ficam fascinados pela mulher, Armando e Vampiro. Enquanto isso, o marido de Angela, o excêntrico milionário Doktor Plirtz, contrata um detetive particular para investigar os desvios conjugais da esposa.

Além de Helena, a obra conta com outros grandes atores do cinema brasileiro, como Antonio Pitanga, Paulo Villaça, Stenio Garcia e Jô Soares. Destaque especial para o resgate da técnica de Viragem, muito comum no período do cinema silencioso, levando cor à película monocromática. Sganzerla a (re)batizou como Sexycolor, uma espécie de provocação ao Technicolor hollywoodiano.

Serviço

Sessão Cinebeijoca - A Mulher de Todos

Nesta segunda-feira (5/5), às 19h, no Cine Brasília (Asa Sul EQS 106/107 - Brasília, DF)

Entrada gratuita