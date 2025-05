Met Gala 2025: veja os looks e assista ao vivo

A influencer Emma Chamberlain é uma das convidadas do evento - (crédito: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A edição de 2025 do Met Gala ocorre nesta segunda-feira (5/5), em Nova York, a partir das 19h (horário de Brasília). A cerimônia, uma das principais do mundo da moda, recebe, como de costume, algumas das principais celebridades do planeta.

Leia também: Met Gala reverencia a alfaiataria negra no tema do baile deste ano

Alguns convidados já chamaram, como Colam Domingo, Lewis Hamilton; Emma Chamberlain; Teyana Taylor; Pharrell Williams e Helen Lasichanh. A reunião é sediada no Museu Metropolitano de Arte de Nova York.

De caráter beneficente, o Met Gala arrecada fundos para o museu. Jantar especial e preços elevados à parte, a presença de alguns rostos fortemente conhecidos pelo público geral é o carro chefe da solenidade. A tradição já é conhecida: a sofisticação dos looks ditam o ritmo. Assista a transmissão ao vivo ao fim do texto.

Veja alguns deles:









Assista a transmissão ao vivo: