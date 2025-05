Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (7/5)

REORIENTAR A CONSCIÊNCIA



Data estelar: Lua cresce em Virgem.



Diante dos Anjos, Arcanjos, das potências espirituais e da Santíssima Trindade de Deus Pai, Deusa Mãe e o Filho Consciência, qual seria o tamanho de nossa vergonha ao constatarmos que passamos nosso tempo entre o céu e a terra fingindo que o reino espiritual é apenas um mito?



Na melhor das hipóteses respeitamos o reino espiritual e a ele acudimos quando estamos perdidos, mas na maior parte do tempo dispensamos sua atenção e vivemos em busca de satisfação para nossos desejos.



Nos sobram oportunidades de reparação desse nosso equívoco raiz, mas nada nem ninguém pode nos obrigar a reorientar nossa consciência, que é o Filho Divino, na direção do reino espiritual, essa é uma decisão que todos e cada um de nós há de tomar livremente, transformando nossos lindos desejos em aspirações mais elevadas.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Alguns relacionamentos são construídos em torno da utilidade que esses brindam, com destino certo. Nada de errado nisso, as pessoas podem ajudar umas às outras sem que necessariamente isso seja avaliado afetivamente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Um pouco de alegria vai resolver muito do que angustia você, porque esse sentimento abissal se alimenta da falta de alegria, e se você observar bem ao seu redor, há muitas coisas dão razão para você ficar alegre.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Coloque ponto final no que estiver ao seu alcance, para poder seguir rumo ao futuro com a alma mais leve, sem tanta coisa amarrando seus movimentos. O ponto final é a atitude que brinda com supremo alívio à alma.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É impossível deixar de pensar, porque, inclusive, há tantas coisas em andamento, que a mente fica fazendo conjecturas sem parar. Porém, mesmo não sendo possível deixar de pensar, é possível aprender a pensar bem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora você desfruta de uma medida mais ampla de segurança, porém, considerando o cenário complicado pelo qual você vem transitando nos últimos tempos, é preciso aproveitar essa medida de segurança com prudência.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Hoje é um bom dia para você tomar algumas atitudes concretas e iniciar movimentos que permitam realizar algo, mesmo que não seja grandioso nem muito relevante. Tomar iniciativas é uma forma de construir o destino.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A alma precisa se retrair e ficar à sós consigo mesma, e se não houver chance de isso acontecer formalmente, pelo menos, então, procure ter o silêncio como seu maior aliado neste dia. Em boca fechada não entram moscas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para você saber quem você é de verdade, observe a natureza dos relacionamentos em que você investe muito do seu tempo, porque em volta desses descobrirá suas verdadeiras intenções e a natureza de suas pretensões.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Escolha alguma dentre todas as tarefas que ficaram atrasadas, e se dedique a colocar em dia os assuntos relativos a essas. Você não precisa abraçar o mundo e resolver tudo de uma vez só, cada coisa em seu devido lugar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ampliar o entendimento é necessário, porque enquanto a mente fica dando voltas em torno dos mesmos argumentos de sempre, a alma vai secando e os relacionamentos também. Amplie o entendimento, é tudo diferente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

De vez em quando dá um nervoso que não tem razão de acontecer, mas como a mente não para quieta, ela descobre razões para esse nervoso, só que na sua maior parte são conexões fantasiosas que precisam ser descartadas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Alguns entendimentos são possíveis, mas procure não forçar demais as coisas para que se ajustem às suas pretensões. Os entendimentos entre as pessoas só acontecem quando há equilíbrio entre as demandas e as concessões.