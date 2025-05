Bloco que homenageou Fernanda Torres é multado por falta de autorização

O cortejo espontâneo carnavalesco A Vida Presta, bloco que celebrou as indicações de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui ao Oscar, foi multado pela Prefeitura de São Paulo em R$ 15.401,51. De acordo com a idealizadora do evento, Clara Novais, essa foi a resposta do governo que se orgulha de ter o maior carnaval do Brasil.

“Multaram a gente por ocupar a rua com alegria, com cultura livre, responsável, afetuosa e espontânea. Sem bloquear vias importantes, sem sujeira, só música, dança e gente feliz”, disse Clara em publicação nas redes sociais.

Leia também: A vida luxuosa de Fernanda Torres dois meses após o Oscar

A idealizadora destacou que tentou recorrer duas vezes à medida a partir de diálogos com representantes da prefeitura. "Tentamos explicar, argumentar, abrir uma escuta, nada adiantou." Clara acrescentou que a prefeitura agiu no evento por meio de patrulhamento da Polícia Militar e funcionários de limpeza.

“Intervimos para tentar evitar uma injustiça, acarretando na multa em nome de uma das participantes do bloco, no caso no meu, Clara Novais”, afirmou a idealizadora. Clara abriu uma vaquinha para custear a multa, que, caso não seja paga até a primeira semana de junho, terá o valor aumentado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, “o carnaval de rua de SP foi aprovado por 99% dos entrevistados, conforme pesquisa Datafolha. Sobre o evento A Vida Presta, a Subprefeitura Lapa autuou a responsável em 26/01/2025 devido à falta de autorização, o que é obrigatório para eventos em espaços públicos. A multa aplicada foi no valor de R$ 15.401,51.”

“A Vida Presta não é nem oficialmente um bloco. Foi tudo no improviso para trazer um pouco de alegria para São Paulo. Todo mundo que tocou e organizou tá no corre para tentar fechar as contas e ninguém tem R$ 15 mil sobrando no fim do mês”, disse Clara. “É um valor altíssimo, mas dividido por muitas pessoas não pesa para ninguém. Se você esteve lá, se acredita no carnaval de rua, se defende a cultura que nasce do povo, a gente precisa de você. Prometemos total transparência com as doações e assim que atingirmos a meta, encerramos a arrecadação", afirmou.