Estão abertas as inscrições de filmes para seleção do Festival de Brasília

Por João Pedro Alves—Referência no país, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB) abriu as inscrições de filmes para sua sexagésima edição. Realizadores têm até 9 de junho para submeter produções nas categorias “Mostra Competitiva Nacional" e "Mostra Brasília" por meio do link. Curtas-metragens, de até 30 minutos, ou longas-metragens, mais de uma hora, serão exibidos entre 12 e 20 de setembro.

Leia também: Bloco que homenageou Fernanda Torres é multado por falta de autorização

Em 2025, o festival vai durar nove dias e se estenderá por dois finais de semana, com seleção maior de filmes. O valor total da premiação da mostra voltada ao cinema brasiliense aumentará de R$ 240 mil para R$ 298 mil, distribuídos entre os 15 trabalhos mais bem avaliados.

“Nem a ditadura nem a pandemia conseguiram parar o festival”, ressaltou o secretário de Cultura do Distrito Federal, Claudio Abrantes, à Agência Brasília. A programação completa do evento mais antigo do cinema brasileiro em atividade será divulgada em 20 de agosto. Entre 6 e 11 de maio, o Cine Brasília promove sessões gratuitas, sempre às 18h, em homenagem a filmes que passaram pelo FBCB.

Leia também: Denilson fala sobre relação com os cunhados, Zezé Di Camargo e Luciano