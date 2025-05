Prêmio de literatura para autores negros abre inscrições até 30 de junho

As inscrições para o Prêmio Pallas de Literatura 2025 estão abertas. A premiação chega à segunda edição e aceita apenas obras inéditas de autores negros, com envio para o júri até às 15h do dia 30 de junho. O resultado será divulgado em setembro, e o livro, publicado no primeiro semestre de 2026. A iniciativa tem como objetivo descobrir autores negros e oferecers a oportunidade de publicação de um romance.

A primeira edição do prêmio foi conquistada pela escritora brasiliense tatiana nascimento, que faz questão que o nome seja escrito com letras minúsculas. A premiação deu a oportunidade para tatiana de ter o primeiro romance da carreira nas livrarias. Água de maré foi escrito durante 10 anos e foi rejeitado por algumas editoras, mas a autora não se abalou. “Muito feliz que ele tenha sido selecionado justo pela qualidade do texto”, disse a vencedora, em nota.

Os autores negros que têm interesse em participar do prêmio devem enviar obras inéditas, com caracteres entre 120 e 500 mil, em formato PDF e sem identificação do escritor, a fim de garantir parcialidade na avaliação do júri, apenas pela qualidade literária. Ao contrário da última edição, o candidato tem a possibilidade de inscrever outros romances, desde que a obra seja inédita. A inscrição para a premiação está disponível no site oficial do Prêmio Pallas e não é permitida para menores de 18 anos.