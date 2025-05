Série que aproxima mães famosas e anônimas chega ao formato de podcast

A jornalista carioca Roberta Ferpin, criadora da série Confidências maternas, lança agora o podcast do projeto, que está disponível no Spotify. O podcast é uma continuação do projeto, com novas entrevistas com artistas que compartilham suas experiências como mães.

Entre as entrevistadas estão Isabella Tavianni, cantora que se tornou mãe aos 51 anos; Mariana Sena, atriz que fala sobre sua gravidez inesperada; Luciana Coutinho, atriz que sofreu dois abortos antes do nascimento do filho e teve depressão; Claudia Mauro, atriz que fala sobre o desafio de encontrar o equilíbrio entre responsabilidade e liberdade para os filhos; e Maria Flor, atriz que fala sobre as transformações que a maternidade traz.

Depoimentos comoventes

Isabella Tavianni, cantora e mãe aos 51 anos, compartilha sua experiência. "De alguma forma, tem algo de positivo, mas não é fácil. Fui mãe entrando na menopausa, no momento em que a sua vida já está virando de cabeça pra baixo. Os meninos mudaram a nossa vida enchendo a casa com muita alegria, mas não podemos criar um conto de fadas em cima de tudo. O que mais importa pra gente é vê-los felizes, com saúde e peço a Deus pra que também me dê muita saúde pra ficar mais tempo aqui com eles. Isso é uma questão pra mim, por ter sido mãe mais velha."

Mariana Sena, atriz, fala sobre sua gravidez inesperada. "Minha gravidez foi um susto. Não foi planejada e não imaginei ser mãe. Até pelo fato de ter endometriose desde a adolescência e não ter tratado direito. Meu medo era de ser uma péssima mãe. Minha mãe é incrível e eu pensava: Como vou fazer isso? Ainda não sei quando vou abordar a questão do preconceito com a minha filha. Sofri bullying na infância. Eu sou preta. Meu marido não é branco e a nossa filha é clara. E sei que isso vai ser uma questão. Vou consultar o meu roteirinho de maternidade e ensinar a ela os valores e a se defender."

Luciana Coutinho, atriz, compartilha sua experiência de ter sofrido dois abortos antes do nascimento do filho. "Tomei muito remédio pra emagrecer na época em que fazia a Candinha, no Zorra total e acredito que esse seja um dos motivos que tenha mexido com a minha fertilidade. Foi dolorido e marcante, mas eu superei. Meu marido sempre esteve do meu lado. A gente tem filho pro mundo. Ensino muito ele a se virar, mas sabe que estamos aqui para o que precisar."

Claudia Mauro, atriz, fala sobre o desafio de encontrar o equilíbrio entre responsabilidade e liberdade para os filhos: "O maior desafio da maternidade pra mim é achar o equilíbrio entre o limite, a consciência de responsabilidade que eles têm que ter e a liberdade pra eles voarem pra vida."

Maria Flor, atriz, compartilha suas reflexões sobre a maternidade: "A maternidade gera muitas transformações na gente. Mas uma das transformações é que a gente sai da centralidade, da nossa vontade. Dos nossos desejos. A gente passa a não ser mais a prioridade da nossa vida. Pra mim tudo é difícil na maternidade. É uma função de muita responsabilidade e de um trabalho físico muito grande. Tem uma exaustão de uma dedicação. E um trabalho físico, psíquico e emocional que vai te deixando exausta."

Um projeto de coração

A jornalista Roberta Ferpin criou o projeto Confidências maternas após tentar voltar para o mercado de trabalho após o nascimento da sua filha. Ela acredita que a maternidade é um desafio para todas as mulheres e que ninguém está sozinha. O podcast é uma forma de compartilhar essas histórias e experiências com um público mais amplo.