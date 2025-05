Tulipa Ruiz se apresenta em Brasília na 20ª edição do Night Lab

Arte, ciência e tecnologia se misturam na 20ª edição do Night Lab. Além de show da cantora Tulipa Ruiz e de conversa com o designer especializado em costura Jum Nakao, oficinas educativas são oferecidas ao público. A programação noturna especial tem objetivo de divulgar e atrair adultos ao museu do Sesi Lab, localizado do lado da Rodoviária do Plano Piloto.

A cada mês, a noite de festa no museu é pensada com base em diferentes conceitos. O tema da atual edição é Corpo e Matéria, que explora interações físicas e químicas na constituição da vida e as possibilidades criativas a partir disso.

Apesar de os ingressos antecipados terem se esgotado, 100 novas entradas serão comercializadas no local do evento a partir das 17h.

