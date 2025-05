Dna do Crime recebe mais um trailer da segunda temporada

O segundo trailer da segunda temporada de Dna do Crime foi divulgado nesta quinta-feira (8/5). A nova temporada da serie promete trazer de novo os mesmos conflitos, mas que desta vez vão além da clássica disputa entre polícia e ladrões, e revela também as intensas rivalidades entre os próprios criminosos, além da ascensão da Quadrilha Fantasma. A nova temporada chega à Netflix no dia 4 de junho e é produzida pela Paranoïd.

A primeira temporada de DNA do Crime liderou, com mais de 6 milhões de visualizações, o ranking das produções não faladas em inglês da Netflix em sua semana de estreia. No Brasil, destacou-se como a série nacional mais assistida no segundo semestre de 2023 e manteve-se entre as favoritas de 2024.

Nos novos episódios, uma mega operação da Quadrilha Fantasma termina com a morte de mais um policial próximo à Benício (Rômulo Braga). Quando o agente, movido pelo trauma recente, recebe a notícia de que Sem Alma (Thomás Aquino) está foragido, sua caçada a esse criminoso se torna implacável. Enquanto isso, Isaac (Alex Nader) e seu bando ficam ainda mais perigosos ao conseguirem novos aliados na tríplice fronteira. Suellen (Maeve Jinkings) não descansará até colocar todos na prisão e fazer justiça. Com a tensão em alta, a Polícia Federal não vai ter um minuto de sossego nesta temporada.

Produzida pela Paranoïd, a segunda temporada de DNA do Crime conta com dois atores de Brasília no elenco principal. Romulo Braga interpreta o policial Benício e Maeve Jinkings interpreta a policial Suellen que ganha maior destaque nesta temporada. Além disso, a série tem criação de Heitor Dhalia e direção geral feita por Heitor Dhalia, Pedro Morelli.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel