O papa é gamer? Irmão de Leão XIV revela os jogos preferidos do novo pontífice

Depois de dois dias de votações no conclave, Leão XIV foi o escolhido como o novo papa na última quinta-feira (8/5). O pontífice, que fazia parte da lista de possíveis cardeais a ser nomeado como novo líder da Igreja Católica, Robert Francis Prevost assistiu ao filme de Edward Berger, Conclave, que retrata eleição de um novo papa, assim como confirmou seu irmão em uma entrevista.

Assim que se tornou a figura maior da igreja no mundo, surgiu a curiosidade de conhecer a vida comum de Leão XIV, e foi numa entrevista para a NBC na manhã desta sexta-feira (9/5), que o irmão mais velho de Robert Francis Prevost, John Prevost, confirmou que Leão XIV assistiu ao filme: “Ele acabou de terminar de assistir Conclave. Então, ele sabe como se comportar”.

Mas parece que não é só de filmes que o novo papa gosta, seu irmão também revelou que joga com o pontífice quase todos os dias, os jogos de passatempo do New York Times, Wordle, onde você deve encontrar uma palavra de cinco letras e poucas tentativas. Na mesma entrevista, ele revela que Leão XIV adorava brincar de pega-pega na infância e era muito fã de jogos de tabuleiro, tendo como seus preferidos: Monopoly e War.

John disse também, durante a entrevista, que seu irmão é uma pessoa que se importa muito com as pessoas pobres e com aqueles que não tem voz e muito provavelmente Leão XIV seguirá o legado do papa Francisco.

