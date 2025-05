Inclusão: João Daniel, autista que aprendeu a falar cantando, se apresenta em Brasília

Neste sábado (10/5), a partir das 19h, no UK Music Hall, na 411 Sul, o público poderá acompanhar um show especial que une talento, superação e inclusão. João Daniel, 19 anos, vocalista da banda HeyJonny, sobe ao palco para mais uma apresentação cheia de significado.

Leia também: Senac abre quase duas mil vagas em cursos gratuitos na área de turismo

O jovem carrega uma história emocionante: ele é autista e aprendeu a falar cantando. Foram as músicas das animações que, aos 4 anos, despertaram nele não apenas a voz, mas também a paixão pela música, que hoje é o centro da sua vida.

O show terá abertura do DJ Dudu, que tem síndrome de Down, e contará com participações especiais: Hugo Mercury, vocalista do Queen of Magic, e Paulo Chapa, renomado gaitista da noite brasiliense.

Para mais informações, acesse a página do Instagram: https://l1nk.dev/sUf7f.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes