Prêmio de R$ 10 mil para servidores abre inscrições; veja como participar

FG Fernanda Ghazali

Podem participar funcionários públicos de todas as esferas — federal, estadual e municipal — com, no mínimo, cinco anos de atuação no funcionalismo público - (crédito: Douglas Shimeidr)

Servidores públicos que desenvolvem projetos de impacto social já podem se inscrever na 7ª edição do Prêmio Espírito Público. A premiação oferece R$ 10 mil aos vencedores em cada uma das sete categorias, valor busca valorizar iniciativas que contribuam para melhorar os serviços prestados à população. As inscrições podem ser feitas até as 17h de 5 de junho, pelo site da premiação.

Podem participar funcionários públicos de todas as esferas — federal, estadual e municipal — com, no mínimo, cinco anos de atuação no funcionalismo público. Os projetos inscritos devem ter sido aplicados no setor e podem ser de autoria individual ou coletiva, desde que conduzidos por profissionais do serviço público.

As áreas contempladas são: Desenvolvimento Social, Educação, Gestão de Pessoas, Gestão e Transformação Digital, Meio Ambiente e Emergência Climática, Saúde e Segurança Pública. Cada iniciativa deve ser enquadrada em apenas uma dessas categorias no momento da inscrição.

Além da premiação em dinheiro, os finalistas também passam a integrar a Rede Espírito Público, uma comunidade que promove a troca de experiências entre servidores, articulação de parcerias e desenvolvimento de soluções em conjunto. Projetos que já chegaram à final em edições anteriores também podem ser reapresentados, desde que tenham sido ampliados ou transformados de forma significativa.

A premiação avaliará os seguintes quesitos: impacto social, metodologia adotada, capacidade de ampliação da iniciativa, integridade, diversidade e inclusão.

Idealizado pelo Instituto Cactus, o prêmio é uma iniciativa da sociedade civil e conta com apoio da aliança Vamos, formada por Republica.org, Humanize e Fundação Lemann. Desde a primeira edição, o projeto já recebeu mais de 3,2 mil inscrições, reconheceu 180 projetos e mobilizou mais de 9 mil servidores públicos em todo o Brasil.

Informações detalhadas sobre o regulamento, cronograma e critérios de seleção estão disponíveis no site oficial do Prêmio Espírito Público.

*Estagiária sob supervisão de Andreia Castro

