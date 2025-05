Dois anos sem Rita Lee: amor eterno em forma de música e saudade

Se o tempo é capaz de apagar algumas memórias, ele também é mestre em eternizar outras.

No caso de Rita Lee, são dois anos de ausência física que só fizeram crescer sua presença afetiva e artística no coração dos brasileiros e, especialmente, no de Roberto de Carvalho, seu parceiro de vida, palco e poesia.

Nesta quinta-feira, 8 de maio, o músico usou as redes sociais para homenagear aquela que foi sua companheira por 47 anos. A publicação no Instagram exibe uma imagem dos dois vestidos de marinheiros, ele com a guitarra em mãos, ela encostada nele com um sorriso típico de quem sabia viver intensamente. A legenda é daquelas que fazem qualquer um respirar fundo:

“Meu amor, hoje passaram-se dois anos. Dois anos a menos para o momento em que vamos nos reencontrar. Seja no tudo, seja no nada, seja como for. Sua presença ‘impresente’ está por toda parte. Por todos os sorrisos. Por todas as lágrimas. Te amo. Te amarei sempre”.

Entre tantas histórias de amor no universo da música, poucas foram tão cúmplices e duradouras quanto a de Rita e Roberto. Foram quase cinco décadas lado a lado, compondo sucessos, criando filhos, rindo das loucuras da vida e enfrentando os silêncios que só os íntimos entendem. A publicação do músico rapidamente ganhou uma enxurrada de comentários emocionados, com fãs compartilhando saudade, lembranças e uma espécie de gratidão coletiva.

“Viva Rita! O amor mais puro e emocionante de todos”, escreveu uma seguidora. Outro usuário comentou: “Minha meta de relacionamento é essa”. E talvez seja mesmo. Em tempos de amores líquidos, Rita e Roberto deixaram um legado sólido, daqueles que não se desfazem com a passagem do tempo pelo contrário, ficam ainda mais bonitos com ele.

Rita Lee: A despedida que virou presença constante

Rita Lee faleceu em 2023, aos 75 anos, após uma batalha de dois anos contra um câncer de pulmão. Ela morreu em casa, em São Paulo, cercada por quem mais amava. Mas, como acontece com os grandes artistas, sua despedida não significou o fim — apenas o início de outra forma de estar entre nós. Rita segue viva nas playlists, nos livros, nas fantasias de carnaval, nos cabelos vermelhos de tantas garotas e nas frases afiadas que ainda estampam camisetas por aí.

Mais que uma estrela do rock, Rita foi e é um jeito de olhar a vida. Irreverente, inteligente, corajosa. E, como bem lembrou Roberto, uma presença “impresente” que continua povoando risos, lágrimas e lembranças.

Dois anos depois, o Brasil ainda canta Rita. E chora um pouquinho também. Porque algumas pessoas são como músicas que a gente nunca esquece — mesmo quando o som para, a melodia continua dentro da gente.