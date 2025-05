Cuckold: celebridades quebram tabus ao falar sobre o fetiche

Nos últimos dias, Mari Ávila chamou a atenção dos seus seguidores ao ter acatado algumas sugestões de conteúdo adulto a serem produzidos para seus assinantes da plataforma Privacy. Na ocasião, a influenciadora digital confessou que possui o desejo de praticar cuckold.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O termo, pra quem não conhece, é definido para quem sente prazer em ver seu parceiro ou parceira realizando alguma atividade sexual com outra pessoa. Todavia, apesar de bastante inusitado, a prática é cercada por opiniões preconceituosas, visto que, na maioria das vezes, a ideia de "perder" a mulher para outro homem é vista como um sinal de fraqueza.

Leia também: Saiba o que Linn da Quebrada revelou sobre internação

Segundo a sexóloga e psicanalista Fernanda Cassim, os estudos sobre a prática de cuckold estão mais ligados ao BDSM, no caso o masoquismo e sadismo na relação íntima, visto que ela é uma derivação de uma relação de submissão e poder.

Além de Mari Ávila, existem outras personalidades famosas que admitiram a prática do cuckold. Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista. Confira abaixo:

Andressa Urach

A modelo e atriz, que faz o maior sucesso na indústria pornográfica, chegou a confessar publicamente que possui fetiche em arrumar homens para se envolver e que "gostem de ser corno". "Agora quando namorar só quero homem que tenha fetiche em ser corno! Porque sou ciumenta. Só eu posso. Envia essa mensagem para o teu amigo que gosta de ser corno porque estou solteira", contou ela. "Só não consigo ofender com palavrões, ok amor? Só sei xingar na hora H com palavras gostosas. Não consigo xingar com palavras de humilhação. Com humilhação, eu que choro", revelou, no Instagram.





Michelle Visage

A cantora e apresentadora americana, que é casada há quase 30 anos com David Case, surpreendeu a mídia local ao ter confessado que submete à prática, e que ajuda a manter a vida íntima do casal acesa.

"Nós vivemos de forma aberta, ele se sente bem sabendo que estou feliz, não importa o que eu faça. E não estou falando apenas sexualmente. Seja o que for, não sei se consigo ficar realmente animada se ele estiver com outra mulher, mas sei que isso existe e ele se sente 100% assim", disse ela, em entrevista ao podcast Origins With Cush Jumbo, no ano passado.