Poliana Rocha detona Luana Piovani em meio à polêmica com Virginia Fonseca:

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, usou suas redes sociais e chamou atenção ao rebater publicamente um comentário feito por Luana Piovani sobre sua nora, Virginia Fonseca. Na ocasião, a atriz alfinetou a influenciadora digital sobre o depoimento na CPI das Bets, que aconteceu na terça-feira (13).

Em sua conta do Instagram, a influenciadora digital deu a entender que a artista teria criticado a apresentadora do Sabadou, do SBT, por ser desocupada.

"Coitada"

"Nossa, coitada! Que fala mais amarga! Deus tenha misericórdia de você! Será que a TV brasileira não encaixa essa pessoa em algum papel nas telinhas? Assim ela preencheria seu tempo e ficaria mais amável com o próximo, sem pesos, nem inveja. Seria um ato de compaixão para acabar qualquer amargura no seu coração. Alô TVs, empreguem essa moça. Talento ela tem", disparou Poliana Rocha. Na sequência, a esposa de Leonardo ainda compartilhou sua oração.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Estou em casa e agradecendo a Deus nas minhas orações pelo dia que eu tive hoje e que a minha família teve hoje. Estou pedindo a Deus para abençoar e reprender todo o desejo ruim que as pessoas lançam sobre a nossa família. Que Deus tenha misericórdia e pena dessas pessoas", escreveu a mãe de Zé Felipe. "Que essas pessoas alcancem o que elas almejam com muita saúde e prosperidade. Cada vez que as pessoas desejam mal, mais a gente se fortalece porque a gente tem sempre Deus com a gente", disse a esposa de Leonardo.