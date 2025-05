Crochê em alta: geração Z transforma tradição em tendência

A hashtag #crochê acumula mais de 940 mil visualizações no TikTok, uma das plataformas mais populares da geração Z. A prática artesanal, geralmente associada a pessoas idosas, tem ganhado força nas redes sociais com jovens se aventurando nas linhas e transformando o crochê em uma das tendências mais comentadas.

Esse é o caso da assistente administrativa Isla Nubia Silva Paim, de 25 anos. O que mais atrai a jovem adulta com o crochê são todas as possibilidades da arte. Isla já produziu bolsas de garrafas, casacos e um porta-joias em formato de cogumelo. “É dentro dessa versatilidade que eu vejo a conexão com a minha geração”, explica.

Ao mesmo tempo que Isla usa o crochê como uma atividade de lazer, diz que ajuda a combater sua ansiedade e é um meio de expressão poderoso: “É uma possibilidade de transmitir a sua personalidade por meio de peças únicas, seja para decoração em casa ou para vestuário. É uma arte única que sempre vai variar de artesão para artesão e sempre vai ser atemporal.”

Professora de amigurumis (bonecos de crochê), Ju Sanches percebeu a prática se tornando uma febre entre os jovens. “Cada vez mais, vejo pessoas da geração Z criando suas próprias peças de roupa, de decoração e se conectando com essa arte de uma maneira única”. Ela celebra. “Para muitos, é uma forma de expressão criativa e também de desconectar da rotina acelerada. Essa tendência é um reflexo da busca por atividades manuais que trazem uma sensação de acolhimento e realização, algo que muitos jovens têm procurado em meio ao caos digital."

Segundo o relatório do Pinterest sobre as tendências na Geração Z, em 2024, a procura por “bolsa de crochê japonês” cresceu 380% em relação a 2023. “Bolsa de laço de crochê” subiu 975% e por bolsa feita à mão com miçangas mais de 300%. O relatório destaca ainda que as pesquisas por "faça você mesmo" aumentaram 50%, ressaltando o interesse do público em produtos manuais.

A professora conta que vê que o interesse de pessoas mais novas, na prática, remove o estereótipo de ser uma técnica antiga: ”Atualmente, mais de mil alunas minhas têm entre 18 e 30 anos. A técnica se tornou fonte de renda para diversas pessoas que querem empreender de forma rápida e com custo inicial baixo."

A partir da prática manual, condições como depressão, ansiedade e estresse podem ser amenizadas. “Para eles (os jovens), o crochê vai além de um simples passatempo, é uma forma de criar algo único e pessoal, e muitos estão cada vez mais interessados em trabalhar com técnicas que desafiam a sua criatividade”, acrescenta Ju.