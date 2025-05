Companhia brasiliense comemora 20 anos com temporada de espetáculos

Peça Fahrenheit – Cantos e Contos de João de Ferro, do grupo Cia. YinsPiração Poéticas Contemporâneas - (crédito: Simone Borges)

“Teatro é uma arte efêmera”. Apesar de atravessar os tempos, explica a diretora Luciana Martuchelli, as encenações nunca são iguais. Precisam ser feitas e refeitas. Em celebração aos 20 anos de apresentações, Martuchelli e a Cia. YinsPiração Poéticas Contemporâneas trazem de volta aos palcos as peças O equilibrista, Diatribe de amor, Fahrenheit — Cantos e Contos de João de Ferro.

Os espetáculos serão realizados no Sesc Estação 504 Sul, de 22 de maio a 1º de junho. “Escolhemos apresentações que consideramos highlights, que nos representam e são nosso cartão de visitas”, diz Martuchelli. Graças à “cultura de grupo”, e “ao sentimento de família”, a companhia permanece unida e desejosa de atuar. “Uma das características do teatro é sempre fazer a apresentação como se fosse a primeira vez”, completa.

Em Diatribe de amor, de Gabriel García Márquez, adaptada por André Aires, o tema da dificuldade de comunicação entre pessoas próximas impacta audiências desde a primeira montagem. A atriz e produtora Juliana Zancanaro, que interpreta a personagem Graciela Jaraiz de la Vera, ressalta a força do texto. “É bonito, delicado e profundo. Traduz com lirismo as belezas e crueldades da vida cotidiana”, explica.

Luciana Martuchelli conclui: “Para nós, nesse momento, fazer um festival de comemoração dos 20 anos é nos dar um objeto observável da nossa história, como fortalecimento do nosso legado e de mais tempo juntos”.

Serviço

No Sesc Estação 504 Sul, a partir de 22 de maio. Ingressos: a partir de R$ 30 (meia).

O Equilibrista: 22 e 23 de maio, às 20h

Diatribe de Amor: 24 e 25 de maio – sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Fahrenheit – Cantos e Contos de João de Ferro: 31 de maio e 1º de junho - sábado, às 20h, e domingo, às 19h

