Banda de heavy metal Testament se apresenta em Brasília em agosto

Depois de dois anos longe, a banda Testament volta com turnê pela América Latina. Com seis datas no Brasil, a banda chega em Brasília no dia 21 de agosto e os ingressos começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (14/5). O show será realizado no Toinha Brasil Show.

Leia também: Por que Shakira quase não lançou ‘Hips Don’t Lie’

A turnê passará por Limeira (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Além de ser um dos pioneiros e definidores do gênero thrash metal, com uma série de discos clássicos, a Testament se consolidou, ao longo de décadas, e clássicos como Over the Wall, Into the Pit e Down for Life estão entre as faixas mais conhecidas. Esta turnê também será a estreia na América Latina do novo baterista, Chris Dovas.

Leia também: Como Majur aborda cultura afro-brasileira em álbum

Com cerca de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a banda é uma das mais duradouras do heavy metal, com formação desde os anos 1980. Ao longo dos anos, eles fizeram turnês ao lado de nomes do rock como Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Korn, Slayer, Megadeth, Anthrax, Lamb Of God, entre outros.

Serviço

Testament

Show no dia 21 de agosto, no Toinha Brasil Show. Ingressos: a partir de R$ 220, no site do fastix. Não recomendado para menores de 18 anos.