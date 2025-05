Bridgerton: 4ª temporada estreia em 2026 e renovação é confirmada pela Netflix

Netflix acaba de anunciar a quarta temporada de Bridgerton. A história focada em Benedict (Luke Thompson) estreia em 2026 na plataforma. A empresa também confirmou a renovação da série para mais duas temporadas, que darão continuidade a história da família.

Os oito episódios irão mostrar como o boêmio Benedict Bridgerton, segundo filho de Violet, encontra o amor. Relutante em se casar e formar uma família como os irmãos fizeram, sua vida muda por completo quando ele encontra uma cativante e misteriosa dama no baile de máscaras da sua mãe. O interesse amoroso do personagem, Sophie Baek, será interpretado por Yerin Ha.

Baseado nos livros de Julia Quinn, a trama se passa no início de 1800, e conta a história de de uma família de oito irmãos que navegam na alta sociedade de Londres a procura – ou fugindo – de um amor, enquanto são observados por Lady Whistledown, uma misteriosa mulher que distribui panfletos contando detalhes pessoais da vida dos personagens. Cada temporada acompanha um dos irmãos, sendo a primeira da Daphne (Phoebe Dynevor), a irmã mais velha, a segunda de Anthony (Jonathan Bailey), o primogênito, a terceira de Colin (Luke Newton), o terceiro homem da família. A quarta irá seguir Benedict, e especula-se que as próximas serão de Francesca (Hannah Dodd) e Eloise (Claudia Jessie).

Adicionando a popularidade dos livros, a série rapidamente se tornou um fenômeno da Netflix, e as três temporadas da série estão entre as Top 10 mais populares da história do streaming. O sucesso se estende também ao spin-off Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton.

Estagiária sob supervisão de Pedro Ibarra