Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (16/5)

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.

Definitivamente, por mais que a grama do vizinho pareça verdejar mais do que a nossa, nenhum de nós sabe o quanto esse vizinho rala para que sua grama verdeje mais, em nossa ingênua inveja partimos do princípio de que é injusto que o melhor seja sempre dos outros.

A inveja é ingênua pelo simples fato de que ignora que, muito provavelmente, nós também sejamos para outras pessoas os vizinhos cuja grama é mais verdejante, e que elas partam da suposição de que isso nos acontece porque temos sorte, e não porque nos esforçamos para isso.

E assim, de ignorância em ignorância, perpetuamos relacionamentos sociais de infelicidade, nos sentindo injustiçados enquanto outros são agraciados, mas na prática, quem vive realmente a Graça é a pessoa que se consagra a servir para que a ignorância generalizada.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quando você se convencer de ter tudo sob controle, observe melhor o que anda acontecendo. Apesar de ser necessário ter certa medida de controle, procure não se apegar demais a essa condição para fazer o que tiver em mente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Está tudo pronto para dar certo, apesar de haver pontas soltas que podem complicar o cenário. Porém, esperar pelo momento perfeito seria deixar passar em branco a oportunidade que agora está disponível para você.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Está tudo misturado demais para você exigir coerência de suas atitudes ou das que as pessoas ao seu redor andam tomando. Você conheceu momentos complicados, mas a complexidade do atual ganha de goleada de todos os outros.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Justiça todo mundo quer, mas ao mesmo tempo, todo mundo puxa a sardinha para seu lado, o que não é necessariamente justo. É importante buscar justiça, mas é mais importante ainda não usar essa palavra em vão.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que a ação que você empreender não seja perfeita, mesmo assim é preciso avançar, porque não há mais tempo a perder, e as imperfeições poderão ser retificadas sobre a marcha. Agora só importa avançar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Cuide para você não assumir mais tarefas e responsabilidades das que, sabidamente, você conseguirá cumprir, sem ter de se estressar exageradamente por isso. Aposte no seu bem-estar e faça as escolhas pertinentes.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você chega a uma espécie de certeza que autoriza movimento e atitudes, porém, é possível que as iniciativas que você tomar não estejam totalmente sintonizadas com a das pessoas envolvidas. Trabalhe essa sincronia.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os acordos em andamento são muito bons, mas não será nada fácil transformar a palavra em ação prática, portanto, aumente sua margem de tolerância para evitar exigir resultados ótimos de imediato. Está tudo em marcha.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Não importa que você desconheça o tema que precisa ser discutido agora, o que importa é que você faça suas investigações, não se contentando com frases feitas ou lindas apresentações. Busque bom conhecimento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Por que será que, mesmo estando tudo certo, algo parece fora da ordem? E por que será, ainda, que mesmo sendo um detalhe apenas o que está fora da ordem, chama mais a atenção do que todo o resto, que está bem?

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muitas das coisas que você dá por sabidas e garantidas, para as outras pessoas são mensagens criptografadas. Agora, que você precisa unir forças com outras pessoas, é bom prestar atenção ao que você comunica.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Ao mesmo tempo que você organiza certos assuntos, outros deslizam na direção do caos, e nesta parte do caminho você precisa ter bastante presença de espírito para navegar com destreza por todas as contradições. É assim.