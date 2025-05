Site lançado nesta segunda reúne resenhas sobre literatura brasileira

Nesta segunda-feira (19/5), o site Praça Clóvis entra no ar e terá um evento de lançamento na Biblioteca Demonstrativa, da 706/906 Sul. A plataforma realiza um mapeamento crítico da literatura brasileira dos últimos 55 anos e reúne resenhas de romances brasileiros.

Leia também: No Dia do Escritor, conheça destaques da literatura brasiliense



A professora e coordenadora do projeto, Regina Dalcastagnè, conta que a ideia surgiu durante a pandemia, quando estava escrevendo um livro sobre literatura brasileira contemporânea que faz um recorte dos anos 1970 aos dias atuais. “Com as bibliotecas e livrarias fechadas, com a minha sala (repleta de livros) na UnB fechada, tive que apelar para as pesquisas na internet e descobri que as informações sobre nossa literatura ali são muito escassas e pouco confiáveis. Então, percebi que nós, pesquisadores, professores, estudantes, precisamos de um material mais consistente e que respeite o trabalho feito pelos nossos escritores e escritoras”, conta a coordenadora do projeto.

Leia também: 'Dos 70 aos 70': livro celebra a poesia marginal em Brasília

O conteúdo do site foi produzido durante três anos e contou com a participação de mais de 300 pessoas, incluindo pesquisadores, resenhistas, editores e ilustradores de diferentes universidades do Brasil e do exterior. O objetivo do projeto é disponibilizar material de qualidade sobre a literatura brasileira e construir um novo jeito de pensar e estudar o tema, de forma coletiva. “Juntando pessoas de diferentes lugares e com diferentes perspectivas, uma experiência de compartilhamento coletivo de conhecimentos, de solidariedade acadêmica e de compromisso com a cultura do país”, destaca Regina Dalcastagnè.

O Praça Clóvis já tem mais 230 romances incluídos na primeira fase, mas o número de resenhas deve chegar a 300. “Vamos estender a discussão para outros gêneros também, incluindo especialistas do Brasil e do exterior na coordenação dos levantamentos. Teremos resenhas de livros de contos, poesia, teatro, memórias, romance reportagem, além de entrevistas com escritores, uma reflexão sobre o mercado editorial brasileiro e trabalhos sobre a recepção da nossa literatura em diferentes países do exterior”, conta a coordenadora.

O projeto também será apresentado em universidades do exterior em encontros com pesquisadores da literatura brasileira de Oxford, Sorbonne e da Università degli Studi di Milano. “Também estamos articulando com colegas de universidades estrangeiras para que as resenhas, e todo o material do site, sejam traduzidas, aos poucos, para diferentes línguas. Um trabalho que será feito por professores e estudantes de português no exterior. Com isso, ampliamos o alcance do projeto e de nossa literatura”, finaliza Regina.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel