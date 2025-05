‘Garota do Momento’: novela terá morte de personagem importante na reta final

Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes) em 'Garota do Momento' - (crédito: Globo/Manoella Mello)





Garota do Momento, atual novela das seis da Globo, está cada vez mais próxima de sua reta final, e com expectativas de fortes emoções entre o público. Nos próximos capítulos, uma morte de extrema importância está prevista para acontecer.

Segundo informações do jornal O Globo, nas próximas semanas, Bia (Maisa) finalmente confessará que foi a responsável por incriminar Beatriz (Duda Santos) no roubo do colar, além de que responderá em liberdade pelo fato.

Em Garota do Momento, a atriz Catarina Abdala fará uma participação vivendo uma fã que sequestrará Alfredo (Eduardo Sterblitch), e surgirá Talía Taturana (Stella Miranda), mãe do apresentador e de Alfonso. Ela tentará matar Teresa (Maria Eduarda de Carvalho) e acabará presa.

O elenco da trama ainda irá rodar cenas do casamento de Beatriz e Beto (Pedro Novaes) em Petrópolis, com expectativas cercadas pela morte, mas que ainda é cercada de sigilo total entre a produção.

