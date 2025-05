Foto revela visual de Érick Jacquin quando jovem

Reprodução/Instagram Érick Jacquin

Antes da fama e do sucesso na televisão brasileira, Érick Jacquin já carregava consigo memórias marcantes da juventude e da família. Nesta sexta-feira (16), o chef de 60 anos emocionou seus seguidores ao compartilhar uma homenagem ao pai nas redes sociais. A publicação veio em lembrança ao aniversário do patriarca, que completaria 98 anos. Junto da mensagem, Jacquin publicou uma foto rara ao lado do pai, mostrando como era seu visual quando jovem — bem antes de se tornar um dos chefs mais famosos do país.

Na legenda, o francês relembrou com carinho os momentos vividos ao lado do pai, que faleceu em 1989, quando ele tinha apenas 24 anos. "Que saudades desse sorriso, das boas conversas. Você foi embora muito cedo, pai", escreveu. O chef também destacou os ensinamentos que recebeu: "Você me ensinou a levar a vida de maneira leve, viver com alegria". A homenagem comoveu os fãs, que destacaram a sensibilidade do texto e a beleza da imagem compartilhada.

Jacquin lamentou que o pai não tenha conhecido sua trajetória no Brasil. Ele chegou ao país pela primeira vez em 1995, seis anos após a morte do pai. Desde então, construiu uma carreira sólida como chef e apresentador, além de formar uma família. Casou-se com Rosangela Menezes em 2015 e se tornou pai dos gêmeos Antoine e Élise em 2018 — momentos que, segundo ele, gostaria que o pai tivesse presenciado.

A publicação também foi marcada por saudade da mãe, Simone Jacquin, que faleceu em dezembro de 2023, aos 93 anos. Ela morreu um dia após o aniversário de 59 anos do filho. Em meio às lembranças e às perdas, o chef reforçou o quanto os pais foram fundamentais em sua história e revelou a gratidão que sente por tudo o que aprendeu com eles. "Você sempre foi minha referência. Je t’aime papa", escreveu, encerrando a homenagem com uma declaração de amor em francês.

Érick Jacquin com o pai em foto antiga (Foto: Reprodução/Instagram)



