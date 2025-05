Filme brasileiro "O Agente Secreto" leva 'frevo' para o tapete vermelho de Cannes

Apresentação de Frevo no tapete vermelho do Festival de Cannes durante a entrada da equipe do filme Agente Secreto - (crédito: AFP)

A equipe do filme brasileiro "O Agente Secreto", que estreou neste domingo (18/5) no Festival de Cannes, levou para o evento um grupo de frevo, que fez uma breve apresentação no tapete vermelho do evento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O filme estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça, mesmo diretor de Bacurau, concorre à Palma de Ouro. O elenco conta ainda com Maria Fernanda Cândido, Alice Carvalho e Gabriel Leone, que interpretou Ayrton Senna na série da Netflix.

tô emocionado! tem carnaval pernambucano em cannes, com direito a orquestra de frevo e apresentação dos guerreiros do passo! ?? pic.twitter.com/UHWpbIz45f — daniel (@anjodfogo) May 18, 2025

"O Agente Secreto" é um filme que mistura questões políticas e sociais e mostra a trajetória de um diplomata brasileiro que vive em constantes viagens entre Brasília, Genebra e Berlim. O filme é ambientado em 1977 e "revela o desassossego de um misterioso técnico que tem o Recife por refúgio, em meio à ditadura militar", conforme analisou o crítico de cinema do Correio Ricardo Daehn.





































































A Comitiva brasileira no Festival de Cannes é 50% maior que no ano passado, e além da principal obra — "O Agente Secreto" o governo federal levou cinco filmes brasileiros em fase de produção para serem apresentados a produtores e empresários do segmento cinematográfico.

"Neste posicionamento, no maior encontro internacional de profissionais do cinema do mundo, o Brasil tem feito histórico. Estamos na expectativa pelo filme O agente secreto, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, como representante brasileiro na disputa pela Palma de Ouro", observa, em entrevista ao Correio, a ministra da Cultura Margareth Menezes.