Ator George Wendt, de 'Cheers', morre aos 76 anos

Mundialmente conhecido como o Norm, da série Cheers, o ator norte-americano George Wendt faleceu, na manhã desta terça-feira (20/5), aos 76 anos de idade. O comediante morreu enquanto dormia "pacificamente", de acordo com a família.

"George era um homem devoto à família. Era, também, um amigo muito amado, e provedor de sorte para aqueles que o conheciam. A falta dele será sentida para todo o sempre", disse um representante da família à BBC.

Wendt interpretou Norm em Cheers durante 75 episódios. A série foi ao ar entre 1982 e 1993. Pelo papel, ele recebeu seis indicações seguidas ao renomado prêmio Emmy, na categoria de melhor ator coadjuvante em uma série de comédia.

No show, a entrada do personagem no bar era uma marca registrada. Ao cumprimentar outros colegas, em cena, a plateia, costumeira em seriados do gênero, gritava o nome dele. A última aparição conjunta do elenco aconteceu em 2024. Na ocasião, durante o 75th Primetime Emmy Awards, outros integrantes como Ted Danson, Rhea Perlman, Kelsey Grammer e John Ratzenberger marcaram presença.

Wendt também fez parte de diversos filmes durante a carreira. Obras como A Hora do Espanto, O Homem da Casa e Strange Bedfellows são alguns dos sucessos dele. Outra aparição de destaque aconteceu durante o videoclipe da música Black or White, de Michael Jackson, lançada em 1991.

No clipe, ele interpreta o pai de um garoto interpretado por Macaulay Culkin, da franquia Esqueceram de mim.

George também é tio do ator e comediante Jason Sudeikis, que interpreta o personagem principal da série Ted Lasso. Wendt foi casado com a também atriz Bernadette Birkett, com quem teve três filhos.