Nena Queiroga lança novo single durante festa junina em Brasília

Nesta quarta-feira (21/5), a cantora Nena Queiroga se apresenta em Brasília para divulgar seu mais novo trabalho. O single Pra quem souber me amar será lançado em parceria com o cantor Ítallo Costa. O show será realizado no São João do Ministério do Turismo de forma gratuita.

A música é um xote em parceria com o cantor e compositor Ítallo Costa, traz uma melodia envolvente, charmosa e cheia de brasilidade. Pra quem souber me amar propõe uma celebração do amor em sua forma mais sensível e transformadora.

Nena Queiroga é uma artista pernambucana com mais de 40 anos de carreira. Conhecida como a “Rainha do Carnaval”, Nena tem, em sua trajetória, parcerias com grandes nomes da música nacional como Elba Ramalho, Ivete Sangalo, Maria Gadú e Luiza Possi. A voz potente fez dela uma referência não apenas no frevo e no forró, mas na cultura nordestina como um todo.

Serviço

Lançamento do single Pra quem souber me amar

Nesta quarta-feira (21/5), às 18h, no estacionamento do ministério do turismo. Entrada gratuita