Escola Bolshoi é homenageada ao comemorar 25 anos de fundação

Escola Bolshoi foi homenageada no Senado - (crédito: Arquivo)

A Escola do Teatro Bolshoi foi homenageada, nesta terça-feira (20/5), em cerimônia no Senado Federal. A instituição comemorou os 25 anos como única representante da Escola Bolshoi fora da Rússia.

A homenagem foi proposta pela senadora Ivete Appel da Silveira para reconhecer contribuição artística, educacional e social da instituição. Ivete é viuva Luiz Henrique da Silveira, fundador da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, cuja visão e apoio foram fundamentais para a implantação da escola em Joinville (SC).

Em 25 anos de atuação no Brasil, a Escola Bolshoi já formou 478 bailarinos, sendo que 74% destes atuam profissionalmente na área da dança, no Brasil e no exterior. Atualmente, os ex-alunos da instituição estão presentes em 25 países e cinco continentes. Todos os alunos recebem bolsas de estudo integrais, além de uma formação de excelência baseada na arte, educação e cidadania.