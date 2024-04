Escola de Teatro Bolshoi realiza espetáculos e outras atividades no DF

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realizará espetáculos em Brasília nesta quarta-feira (10/4) e na quinta-feira (11/4), no Teatro Caixa Cultural. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Cultural ou no local das apresentações. A inteira custa R$30 e a meia, R$15.

A performance Gala Bolshoi é formada por adaptações de grandes balés clássicos e danças contemporâneas. Entre as coreografias apresentadas estão trechos dos balés Don Quixote, Quebra-nozes e Chamas de Paris e o solo dramático de dois minutos A morte do cisne. O segundo ato conta com um balé contemporâneo chamado Leela, que na língua sânscrita significa “jogo cósmico”, que reflete sobre a realidade e a vontade de Deus. Leela trata das relações do dançarino com ele mesmo, com o outro e com o espaço. A manipulação dos corpos demonstra uma sensualidade sublime e uma grande delicadeza nos gestos, mesmo em momentos velozes e explosivos.

Na quinta-feira (11/4) e na sexta-feira (12/4), haverá uma pré-seleção para novos alunos da Escola Bolshoi no Teatro Caixa Cultural. Os participantes devem ter entre 9 e 17 anos, podendo ou não ter conhecimento de dança. Também na sexta-feira, a partir das 9h, no mesmo espaço, estão programados dois workshops de dança clássica. As aulas serão ministradas pelos bailarinos da Cia. Jovem Bolshoi Brasil.