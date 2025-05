Coletivo CeinCena promove espetáculo para estudantes da rede pública

O Coletivo Artístico CeinCena promoverá sessões especiais do espetáculo Equalliz — Um eco de integridade para 1.300 estudantes da rede pública nos dias 4, 18 e 24 de junho. As apresentações serão realizadas no SESC Gama, SESC Taguatinga e CEU das Artes, respectivamente. O grupo abre também uma sessão gratuita para a comunidade, no dia 18, às 20h, no SESC de Taguatinga Norte. Os interessados podem retirar seus ingressos antecipadamente no Sympla.



No total, 14 instituições de ensino e uma organização social serão beneficiadas. São elas: CEMI Gama, CEF 01 Gama, CED 07 Gama, CEF 10 Gama, Gesner Teixeira Santa Maria, CEF 308 Santa Maria, CED 310 Santa Maria, CED 416 Santa Maria, CEF 02 de Ceilândia, EC 39 de Taguatinga, CEM Taguatinga Norte, CCM CEF 507 de Samambaia, Casa Azul Felipe Augusto, CEF 19 de Ceilândia, CEF 35 de Ceilândia.

Com enredo autoral, os personagens embarcam em aventura para restabelecer o equilíbrio num lugar utópico e cheio de mistérios. O projeto é composto de artistas brasilienses, desde a autoria do enredo, às músicas, iluminação, sonoplastia e encenação.

Confira a programação completa e escolas participantes

4 de junho

Horário: 9h30 e 15h

Local: Teatro Paulo Gracindo - SESC Gama

Escolas participantes: CEMI Gama, CEF 01 Gama, CED 07 Gama, CEF 10 Gama, Gesner Teixeira Santa Maria, CEF 308 Santa Maria, CED 310 Santa Maria, CED 416 Santa Maria.





18 de junho

Horário: 9h30 e 15h

Local: Teatro Paulo Autran - SESC Taguatinga

Escolas participantes: CEF 02 de Ceilândia, EC 39 de Taguatinga, CEM Taguatinga Norte, CCM CEF 507 de Samambaia, e Casa Azul Felipe Augusto.

*Sessão especial aberta ao público - às 20h

Retirada de ingressos gratuitos via Sympla

Vagas limitadas

24 de junho



Horário: 9h30 e 15h

Local: CEU das Artes - Ceilândia

Escolas participantes: CEF 19 de Ceilândia, CEF 35 de Ceilândia