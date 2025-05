Teresa Cristina comemora honraria cultural cedida pelo presidente Lula

Nesta terça-feira (20/5), a Ordem do Mérito Cultural, condecoração para personalidades que contribuem com a cultura do país, foi dada para brasileiros de destaque no meio cultural nos últimos anos. Uma das homenageadas foi a cantora e compositora Teresa Cristina, exaltada pelos mais de 25 anos de carreira no samba.

A cantora, em entrevista cedida exclusivamente para o Correio, expressa alegria pela conquista. “Eu recebo essa condecoração com muita honra e tendo a certeza de que eu e meu trabalho estamos no caminho certo. Espero que essa medalha seja distribuída a outras mulheres parecidas comigo, artistas com a minha cara, artistas que têm o mesmo trampo que eu, o mesmo corre que o meu”, destaca Teresa Cristina

Outros nomes que foram homenageados na cerimônia foram Walter Salles, Fernanda Torres, Marcelo Rubens Paiva, Alcione e Arlindo Cruz. No total, cento e doze pessoas e quatorze instituições foram condecoradas pelo presidente e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes.