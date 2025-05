Saiba detalhes sobre o estado de saúde de Arlindo Cruz, internado há 23 dias

O cantor Arlindo Cruz está internado há 23 dias no hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, onde segue em tratamento contra uma pneumonia. Segundo informações de sua ex-mulher, Babi Cruz, o sambista precisou passar por um procedimento para retirada de água na pleura, conhecido como derrame pleural, e teve um dreno colocado. Apesar disso, o quadro é considerado estável e com boa evolução.

Em entrevista ao gshow, Babi se mostrou confiante na recuperação do ex-marido. Ela disse que o artista já melhorou da pneumonia e está perto de tirar o dreno. "Tomara que isso aconteça logo para ele sair do hospital. A gente precisa voltar a nossa rotina de casa", afirmou.

Mesmo após quase um mês de internação, Arlindo tem reagido bem ao tratamento e consegue interagir com a família nos momentos em que estão juntos. "As temporadas dele são longas por lá… Tudo é mais sensível com o Arlindo. Mas ele tá reagindo bem, está bem, interagindo e com uma aparência muito boa. Está bonito. Converso com ele, que interage comigo do jeitinho dele. Mas entendo tudo o que ele quer dizer", contou Babi.

Arlindo Cruz vem enfrentando complicações de saúde desde que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em março de 2017. Desde então, lida com sequelas e segue em tratamento contínuo com sessões de fisioterapia e fonoaudiologia. Durante os últimos anos, passou por mais de 30 episódios de pneumonia, o que torna sua recuperação ainda mais desafiadora.

"Ele é um touro, é muito forte. Eu, por muito menos, não aguentaria enfrentar mais de 30 pneumonias – como ele enfrentou. O quadro clínico dele é estável, com boa evolução clínica. Graças a Deus. Estamos na torcida para ele voltar logo para casa", desabafou Babi, emocionada.

Um comunicado publicado pela assessoria do artista no fim de abril já alertava sobre a necessidade de cuidados redobrados devido ao seu estado de saúde frágil.

Mesmo com as dificuldades, Arlindo foi homenageado no Carnaval de 2023 pela sua escola de coração, o Império Serrano, e desfilou no último carro alegórico ao lado da família. Apesar da emocionante homenagem, a escola acabou sendo rebaixada, o que gerou comoção entre fãs e familiares.

Do casamento de mais de 25 anos com Babi Cruz, Arlindo é pai de Arlindinho e Flora. A família agora aguarda com esperança que o cantor possa receber alta em breve e seguir seu tratamento em casa.

