Arlindo Cruz é internado após diagnóstico de pneumonia

O cantor Arlindo Cruz, 66 anos, foi internado na noite desta terça-feira (29/4) para realização de exames após um diagnóstico de pneumonia. A informação foi divulgada pela equipe do cantor através das redes sociais.

A nota afirma que a situação de saúde delicada de Arlindo Cruz é delicada, mas que apesar de exigir atenção, o cantor está clinicamente estáveis.

Devido à sua condição de saúde já delicada, o caso inspira cuidados redobrados, sendo acompanhado de perto por sua equipe médica. Apesar do quadro exigir atenção, Arlindo permanece clinicamente estável, com sinais vitais preservados e sob os cuidados necessários."

Em 2017, o cantor sofreu um Acidente Vasculuar Cerebral (AVC) Hemorrágico. Ele passou 1 ano e três meses internado e passou a ter dificuldades de locomoção e fala. Em 2020, o filho do artista comemorou o fato do pai estar conseguindo construir algumas frases.

Já em 2022, a esposa de Arlindo, Babi comentou a luta de Arlindo Cruz e da família após o AVC. Segundo ela, o cantor teve que fazer mais de 14 cirurgias, sendo 5 na cabeça e sofreu ainda embolia pulmonar.

Em 2023, Arlindo Cruz voltou a ficar internado após um quadro de caxumba. Ele passou 26 dias no hospital e teve alta.

Arlindo Cruz

Arlindo Cruz é um dos mais importantes sambistas do país e foi responsável por criar canções que seguem no repertório popular do povo brasileiro como as canções como "Meu lugar" e clássico "O show tem que continuar".

Ao longo da vida, Arlindo Cruz cantou ao lado de outros grandes artistas como Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e Beth Carvalho. O artista também foi integrante do grupo Fundo de Quintal, onde participou da elaboração de 11 álbuns.