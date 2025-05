Monique Evans e Bárbara Evans se reconciliam, após ficarem afastadas por meses

A relação entre Monique Evans, de 68 anos, e sua filha Bárbara Evans, de 33, passou por altos e baixos nos últimos tempos, mas há sinais de reconciliação. Após meses afastadas e trocas públicas de declarações delicadas, Monique confirmou recentemente que voltou a ter contato com a filha. "Nós já estamos nos falando, já está tudo okay", afirmou a apresentadora, revelando que tem recebido vídeos dos netos e que pretende mandar uma mensagem especial no aniversário de Bárbara.

Siga o canal do Correio no Whatsapp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O conflito entre mãe e filha se tornou público quando Bárbara decidiu esclarecer rumores sobre o relacionamento entre as duas. Em resposta a uma pergunta de um seguidor, a modelo revelou que o afastamento foi motivado por questões profundas e antigas. "Sim… Nós não nos entendemos muito bem", explicou, mencionando a saúde mental da mãe, que enfrenta depressão e transtorno de personalidade borderline. "Minha mãe tem depressão e borderline. Sempre dei muito carinho e amor", declarou ela nas redes sociais.

Monique, por sua vez, também abriu o coração sobre o momento difícil. Além da distância da filha, ela lida com problemas de saúde em seus animais de estimação e lamenta não poder acompanhar o crescimento dos netos. "É uma pena, porque não posso ver meus netos. Eu estou bloqueada", revelou. A apresentadora confessou que chega a usar um perfil falso para acompanhar a rotina das crianças pelas redes sociais.

Apesar das mágoas, Monique acredita em uma reaproximação. "Com o tempo isso vai passar. Estou esperando", disse, demonstrando esperança. Enquanto isso, Bárbara reafirma que sua prioridade é a família que construiu. "Sonhei e conquistei com muita fé! Minha família em primeiro lugar sempre", afirmou. O reencontro entre mãe e filha, mesmo que tímido, representa um passo importante em uma trajetória marcada por amor, conflitos e tentativas de cura.

O post Monique Evans e Bárbara Evans se reconciliam, após ficarem afastadas por meses foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.