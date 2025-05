Kleber Mendonça Filho vence prêmio de melhor diretor em Cannes por 'O Agente Secreto'

Kleber Mendonça Filho recebeu o prêmio de melhor diretor e subiu ao palco também para receber o prêmio de melhor ator, concecido ao brasileiro Wagner Moura, protagonista do filme 'O Agente Secreto' - (crédito: AFP)

O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho ganhou o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes, neste sábado (24/5), pelo filme O Agente Secreto.

Além de Kleber, o ator Wagner Moura foi reconhecido como melhor ator por interpretar o professor Marcelo. "É um grande ator e espero que O agente secreto lhe traga muitas coisas boas", declarou Mendonça Filho ao receber o prêmio em nome de Wagner Moura.

O agente secreto é ambientado no Brasil em 1977, durante a ditadura militar, e conta a história de um professor que se muda de São Paulo para Recife durante o carnaval, na esperança de reencontrar o filho, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que ele busca.

Durante a estreia mundial no 78º Festival de Cannes, no domingo (18/5), o filme brasileiro recebeu 13 minutos de aplausos. O elenco e a equipe técnica chegaram ao tapete vermelho ao som do frevo de Pernambuco.

Segundo o diretor, O Agente Secreto foi um filme "extremamente duro e difícil" de filmar, mas uma "experiência muito feliz com os atores".

"Queremos que esse filme esteja nas salas de cinema, porque as salas de cinema formam o caráter de um filme, na verdade”, acrescentou Kleber Mendonça Filho.