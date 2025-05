Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (24/5)

A FUNÇÃO DO SOFRIMENTO

Data estelar: Sol e Plutão em trígono, Mercúrio e Urano em conjunção.

O pressentimento de haver algo maior, algo que nos ampara e protege, se evidencia toda vez que, tendo as coisas saído de nosso controle e nos encontrarmos impotentes diante dos desafios do caminho, nos voltamos a uma dimensão superior em busca de redenção e amparo.

Não importa que nome damos a essa dimensão, nem tampouco se a ela nos voltamos através da fé ou da ciência, o que importa é que, paradoxalmente, o sofrimento supra a necessidade de sairmos de nosso autocentramento para nos reconectarmos com os rios maiores de Vida em que nos movimentamos e experimentamos ser.

Poderia ser diferente, nós poderíamos nos conectar com os rios de Vida por meio da alegria, mas por enquanto, e como resultado de nossa empedernida ignorância, é o sofrimento que amplia nosso entendimento.

































ÁRIES (nascidos entre 21 de março e 20 de abril):

Haverá recursos suficientes para colocar em prática suas pretensões, mas provavelmente esses chegarão na última hora, deixando sua alma ansiosa, pensando que nada dará certo. Mantenha sua mente sob domínio.

TOURO (nascidos entre 21 de abril e 20 de maio):

Fingir um pouco é positivo de vez em quando, principalmente agora, que seria interessante as pessoas pensarem que não acontece nada de diferente com você, para, enquanto isso, você fazer só o que tiver vontade.

GÊMEOS (nascidos entre 21 de maio e 20 de junho):

Agora não é um bom momento para raciocinar em torno de simpatias ou de antipatias, mas de congregar as pessoas que possam colaborar de forma prática nos assuntos que você tem intenção de colocar em marcha. Praticidade.

CÂNCER (nascidos entre 21 de junho e 21 de julho):

O empoderamento é bom, porém, muito melhor seria que todos pudéssemos nos olhar nos olhos e sentir seguros em qualquer lugar, mesmo que não conhecêssemos ninguém. Isso sim seria verdadeiro empoderamento. Aí sim!

LEÃO (nascidos entre 22 de julho e 22 de agosto):

Enquanto as pessoas continuam teorizando e levantando hipóteses, faça você o contrário, passe para a prática, de imediato, o que estiver ao seu alcance, porque só isso garantirá qualquer tipo de vantagem disponível.

VIRGEM (nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro):

As preocupações continuarão sempre por aí, atazanando a alma, mas se você lhes presta atenção ou as deixa num cantinho escuro do coração, isso é algo que está ao seu alcance controlar. Faça uso desse controle.

LIBRA (nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro):

O valor dos relacionamentos nunca poderá ser apreciado em toda sua extensão, mas a alma sabe, no seu íntimo, que com pessoas valiosas ao seu redor poderá ter mais força para fazer o que seja necessário. Em frente.

ESCORPIÃO (nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro):

Bons relacionamentos não são os que sua alma usa para se acomodar, ao contrário, esses tendem a fazer com que você deixe de ter motivação para evoluir. Bons relacionamentos envolvem constantes questionamentos.

SAGITÁRIO (nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro):

Em primeiro lugar arrume tudo que foi sendo deixado de lado no passado, porque sua alma não sentia motivação. Encare isso como uma prioridade, para depois ter liberdade e leveza, e se envolver em novas encrencas.

CAPRICÓRNIO (nascidos entre 22 de dezembro e 20 de janeiro):

Sua alma se sentir segura e confortável é uma condição imprescindível para qualquer outra coisa que a vida colocar em seu caminho. Porém, evite que toda sua energia seja gasta exclusivamente nisso.

AQUÁRIO (nascidos entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro):

Saiba que as mudanças que você projeta trarão um tanto do alívio que você precisa, mas também agregarão uma nova carga de tarefas que, com o passar do tempo, criará uma nova demanda de alívio. Assim são as coisas.

PEIXES (nascidos entre 20 de fevereiro e 20 de março):

Coloque em ordem todos os assuntos, em pensamento, em palavra e também na prática. Colocar tudo em ordem é essencial, porque daqui para frente você vai precisar se focar em outras questões maiores e mais importantes.