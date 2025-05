Ana Hickmann sobre casamento com Edu Guedes: "Amor de verdade"

Ana Hickmann dispara sobre casamento com Edu Guedes e alfineta ex: "Amor de verdade" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Ana Hickmann abriu o coração sobre as expectativas para o casamento com Edu Guedes. A apresentadora, que oficializou a união com o chef de cozinha no civil recentemente, desta vez, preparam uma festa com amigos e familiares no interior de São Paulo.

Em entrevista à revista Quem, a comandante do programa Hoje em Dia, da Record, explicou o motivo pelo qual decidiram dividir a celebração da cerimônia. "A gente já se casou no civil. Essa foi uma decisão que tomamos em comum acordo, que a gente achou que era necessário. Foi algo feito de uma forma bem particular e foi perfeito. Mas, ainda quero um casamento em grande estilo, como eu nunca tive. Sempre sonhei com isso e a gente vem vivenciando os preparativos", disse.

Em uma nova fase da vida pessoal após a separação conturbada com o empresário Alexandre Correa, pai do seu filho, Alezinho, de 11 anos, Ana Hickmann emocionou ao ter destacado os ensinamentos adquiridos com Edu Guedes sobre o amor. "O Edu me mostrou que amor de verdade acontece, que existe sim. Ele é possível e precisa ser de ambas as partes para ser leve e lindo, do jeito do que a gente está vivendo hoje", derreteu-se.

"O amor só existe e é de verdade quando ambos trabalham para que isso aconteça. Não adianta um amar de um lado e o outro fazer de conta ou você achar que ele um dia pode mudar ou melhorar. A relação precisa ser verdadeira desde o princípio e falar a verdade sempre acima de tudo", refletiu ela.