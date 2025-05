Globo satiriza Virgínia no Fantástico: "Rainha de BETeria" e "Tigrinho na avenida"

Virginia Fonseca será a nova rainha de bateria da Grande Rio, o que gerou críticas e uma paródia veiculada no Fantástico neste domingo (25/5) - (crédito: Reprodução Instagram @showdavida)

A rede Globo surpreendeu ao apresentar, neste domingo (25/5), uma produção caçoando da influenciadora Virgínia Fonseca. O vídeo, veiculado dentro do quadro "Isso a Globo não mostra" no programa "Fantástico", fez uma paródia com o anúncio da influencer como rainha de bateria da Grande Rio.

"Vem aposta nova na Folia. É a rainha da Beteria que transformou em carnaval a CPI. Pode apostar que é por amor que ela tá aí. Bet, Bet, Bet, Bet forte o tamborim. Nunca vi uma rainha que amasse o samba assim. Bet, Bet, Bet, Bet forte tamborim. Põe o tigrinho na avenida para rolar mais um dindim", diz o a letra da paródia.

A música menciona a participação da influencer na CPI das Bets, realizada no Senado Federal. O depoimento de Virgínia gerou uma enxurrada de memes e polêmicas interações entre os parlamentares e a depoente. Dias após a participação da influencer na CPI, que investiga enriquecimento ilegal e divulgação irregular de jogos de apostas, a Grande Rio anunciou que Virgínia irá substituir a atriz Paolla Oliveira, que após uma década na bateria da escola anunciou que deixará a avenida no próximo ano.

Além de influencer que anuncia produtos e serviços — como os jogos de apostas — Virgínia é apresentadora de um programa no SBT, concorrente da Rede Globo.

O quadro "Isso a Globo não mostra" é um programa humorístico veiculado no Fantástico. O quadro foi criado pelo humorista Marcelo Adnet.