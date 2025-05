Ana Hickmann pede prisão de Alexandre Correa por não pagar pensão

A apresentadora Ana Hickmann pediu na Justiça, no último 20 de maio, a prisão do ex-marido, Alexandre Correa, devido ao não pagamento por parte dele da pensão alimentícia do filho do ex-casal, de 11 anos. A defesa dele afirma que o atraso se dá devido a “absoluta falta de recursos financeiros”. As informações são da Revista Quem, do Grupo Globo, em matéria publicada nesta segunda-feira (26/5). O Correio tenta contato com as equipes de Ana Hickmann e Alexandre Correa para comentarem o pedido. Em caso de resposta, o texto será atualizado.