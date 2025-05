Felipe Antunes lança novo álbum, ‘Embarcação’, em 30 de maio

O novo álbum de Felipe Antunes, Embarcação, tem data de lançamento prevista para 30 de maio e estará disponível em todas as plataformas digitais. O disco deriva da canção homônima e conta com a parceria do artista e pensador mineiro, radicado em São Paulo, Salloma Salomão, que também está na faixa. Embarcação reflete sobre uma disputa histórica das pessoas trabalhadoras e subestimadas na sociedade.

Antunes volta à música cinco anos depois do lançamento de seu último trabalho solo, Visão noturna, e 10 anos após as primeiras indicações ao Grammy Latino, com a banda Vitrola Sintética. Em nove canções, a obra interliga diversos gêneros como o soul, o samba, o blues, o rock e o folk caipira.