Tim Maia, Jorge Ben e música folk brasileira no cardápio do fim de semana

Neste sábado (29/3), a Infinu, casa de shows com programação mais diversificada da cidade, recebe o encontro de música folk brasileira. O evento será comandado por Tuia e Nila Branco, prometendo uma fusão envolvente de clássicos da MPB com o rock rural. O show começa às 20h30 e segue até às 23h30. Os ingressos custam a partir de R$30 e devem ser adquiridos, antecipadamente, no site oficial da Shotgun.

"Essas versões dos clássicos fazem parte do meu show em comemoração aos 25 anos de carreira. São interpretações autorais de músicas como Romaria, de Renato Teixeira (meu conterrâneo), Espanhola e Sobradinho, de Sá e Guarabyra, além de Vide vida marvada, de Rolando Boldrin", destaca Tuia Lencioni.

O cantor e compositor lançará, em abril, uma parceria especial com Roberta Campos. "Amigos de Brasília, se tiverem a oportunidade, não percam esse encontro! Eu e Nila vamos fazer uma dobradinha linda e inédita, com muita música boa, versões acústicas e clássicos para todo mundo cantar junto. Vai ser incrível!", convida Tuia.

Homenagem

O espetáculo Reis do Soul homenageia Tim Maia e Jorge Ben Jor nesta sexta-feira (28/3), às 20h30, no Clube do Choro de Brasília. O show recria a energia e a irreverência dos ícones da música brasileira.

A escolha da data não foi por acaso. Março marca tanto o nascimento de Jorge Ben Jor quanto a despedida de Tim Maia, tornando o evento ainda mais simbólico.

Adriano Rocha, músico que irá interpretar Jorge Ben Jor, conta como surgiu a conexão com Tim Maia e Jorge Ben Jor: "Eu nasci na Bahia nos anos 1970 e cresci ouvindo as músicas de ambos. Tim Maia me encantou pela irreverência e a voz incomparável, enquanto Jorge Ben Jor transformou o samba com seu violão cheio de swing, misturando samba, funk e rock para criar o samba-rock. Sinto-me privilegiado por ter vivido na época desses mestres."

A produtora Tita Lyra ressalta que o show busca recriar a energia desses ícones, trazendo também aspectos de suas personalidades irreverentes. Sob a curadoria musical de Marcus Moraes e banda, a noite promete ser vibrante.

Com dois sets intercalados por um intervalo, Reis do Soul promete transformar a noite em um grande show de groove e nostalgia, celebrando o legado vibrante desses músicos brasileiros.

