Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (27/5)

A VERDADE TE LIBERTARÁ

Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono.

Conhecerás a verdade, e a verdade te libertará.

Mas antes de libertar, a verdade precisa destruir: destruir teus convencimentos estreitos, teus dogmas preferidos, tudo aquilo a que tua consciência se agarra para se sentir segura. A verdade, essa visitante inquieta, te fará tremer. Mas se resistires ao impulso de fugir e permaneceres firme, ela te conduzirá a um cenário mais amplo, onde tua alma encontrará um significado relativo — e, ainda assim, tranquilizador.

Nesse cenário maior, onde o infinito dança com o infinitesimal, perceberás que tua alma nunca esteve só. Sempre esteve acompanhada, guiada por linhas invisíveis de propósito. E então, agindo com boa vontade, autenticidade e compreensão, experimentarás não apenas alívio, mas a verdadeira alegria — aquela que só a Verdade maior pode oferecer.

ÁRIES (nascidos entre 21 de março e 20 de abril):

Aproveite a confusão provocada por tantos acontecimentos simultâneos para observar a reação das pessoas aos seus movimentos. Elas se revelarão. E com isso, sua alma obterá certezas valiosas para as próximas decisões.

TOURO (nascidos entre 21 de abril e 20 de maio):

Parece estar tudo certo, mas por que, então, sua alma continua inquieta? Talvez sejam premonições dignas de atenção, ou talvez apenas o velho medo disfarçado de intuição. Dê tempo ao tempo. Ele responderá.

GÊMEOS (nascidos entre 21 de maio e 20 de junho):

A bola está com você. Suas jogadas definirão o andamento dos próximos dias. Ainda que a responsabilidade pese, lembre-se: há colaboração disponível, basta você deixar de lado o individualismo e articular os apoios.

CÂNCER (nascidos entre 21 de junho e 21 de julho):

É difícil nomear o que se sente quando emoções demais se atravessam no mesmo instante. Não tente interpretar. Siga em frente com sensibilidade e confiança, mesmo que tudo pareça ambíguo ou instável.

LEÃO (nascidos entre 22 de julho e 22 de agosto):

Por mais que seus projetos pessoais sejam grandiosos, são as articulações sociais — políticas, inclusive — que garantirão seu progresso agora. A sociabilidade é mais estratégica do que aparenta. Use-a com sabedoria.

VIRGEM (nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro):

Há um tipo de progresso que chega naturalmente. Mas há outro que exige de você coragem e iniciativa. Este segundo é o que se apresenta agora. Não espere. Provoque o que deseja ver acontecer.

LIBRA (nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro):

As ideias são belas e vastas, mas o mundo real é seletivo: só acolhe aquilo que pode ser posto em prática. Está na hora de submeter seus planos ao crivo da realidade e ver o que realmente permanece.

ESCORPIÃO (nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro):

A desconfiança protege, mas também denuncia. Ela revela o quanto você mesmo é capaz de conspirar, manipular ou temer. Use-a como espelho, não como lente. Assim, ela será aliada, e não sabotadora.

SAGITÁRIO (nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro):

Deseje, sinceramente, o progresso daqueles que hoje te inspiram. Sim, pode até haver um toque de inveja, mas esse desejo autêntico abrirá caminhos próprios para você. O que é do outro, nunca será seu obstáculo.

CAPRICÓRNIO (nascidos entre 22 de dezembro e 20 de janeiro):

Dar o pontapé inicial é o mais importante agora. Há apoio cósmico, há sincronicidade. Só falta sua iniciativa. Quando ela vier, tudo que parecia pesado começará a se mover. Comece. Agora.

AQUÁRIO (nascidos entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro):

Mesmo cercado de medos, o momento pede ousadia. Mande os temores calarem por um instante e siga. Sua alma já sabe o caminho — apenas a mente insiste em duvidar. Confie na centelha que te anima.

PEIXES (nascidos entre 20 de fevereiro e 20 de março):

Há coragem em sua alma para colocar em marcha o que estava travado. Mas atenção: é preciso escolher com critério o que será impulsionado. Você não conseguirá mover tudo de uma vez. Priorize o essencial.