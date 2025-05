Ex-ator mirim de ‘Quatro por Quatro’ explica motivo de ter desistido da carreira

Eduardo Caldas, considerado um dos atores mirins mais conhecidos da década de 1990, está no ar na reprise da novela Quatro por Quatro (1994), que estreou recentemente no Canal Viva. Na trama, ele interpretou Dinho, menino que recebeu apelido de Animal.

Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-ator mirim relembrou como foi sua participação na trama de Carlos Lombardi. "Eu não participei desde o início de Quatro por Quatro. Entrei quando fizeram ajustes para estender a novela, já que a substituta não estava pronta. Criaram meu personagem para movimentar a trama", explicou ele, hoje aos 40 anos.

Apesar do sucesso, Eduardo Caldas decidiu abandonar a carreira de ator aos 14, e se afastou dos holofotes, ao qual ainda alterou seu nome artístico para assinar trabalhos como roteirista.

"Chegou um momento em que eu não aguentava mais e falei para a minha mãe que queria parar. Ela disse que tudo bem, que eu descansasse e que, quando estivesse com saudade, poderia voltar. A questão é que eu nunca senti saudade. Queria me esconder e não ser achado. Queria distância da fama e do mundo da atuação", disse o ex-ator mirim de Quatro por Quatro, que descreveu sua paixão pelo universo cinematográfico, ao qual possui formação.

"Me formei em cinema e passei a trabalhar com roteiro e direção. Foi só no ano passado que eu voltei a assinar como Eduardo Caldas e a usar esse nome. Também abri o meu perfil [nas redes sociais], que antes era privado. Não queria ser achado", explicou Eduardo. Quando questionado, ele ainda respondeu acerca da possibilidade de voltar a atuar.

"Durante muito tempo, quando me faziam essa pergunta eu logo respondia que não voltaria a atuar nunca mais. (…) Não estou falando de voltar a fazer novelas, mas percebi que a atuação é parte de mim. Aprendi muito cedo com grandes professores e sei que ainda sou ator, apesar do tempo afastado", pontuou o artista.

